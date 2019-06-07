РИАМО - 7 июн. Жители 15-ти домов на юго-западе Москвы получат квартиры по программе реновации в семи домах, им предложили приобрести дополнительную площадь с 10-процентной скидкой от размера доплаты, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Предложения въехать в новые квартиры в семи новостройках получили жители Академического района, Южного Бутова, Конькова и Котловки.

«В четырех районах из 1052 семей, переселяющихся из многоквартирных домов, 694 семьи, то есть больше 65%, заключили договоры с департаментом городского имущества и уже переехали в новые квартиры. Кроме того, 93 семьи приглашены для заключения договоров в ближайшее время», — сообщил министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Также москвичам, которые получат квартиры по реновации, предложили докупить дополнительную площадь с гарантированной 10-процентной скидкой от размера доплаты. По словам руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, в Юго-Западном округе жители 95-ти квартир выразили готовность воспользоваться этой акцией, с 70 из них уже заключили договоры.

Новое жилье в округе предстоит получить жителям еще 520 домов, 40 стартовых площадок уже утвердили.

Программа реновации стартовала в 2017 году. Благодаря ей в новое жилье переедут 350 тысяч семей из 5173 домов — это более одного миллиона человек.