РИАМО - 7 июн. Более 300 человек переселили в городском округе Клин в рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», этап расселения на текущий год завершили, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

По словам министра строительного комплекса Подмосковья Руслана Тагиева, за текущий год новые квартиры получили жители 106 аварийных помещений площадью более 3,3 тысячи квадратных метров.

«С начала года заключены договора социального найма и мены с жителями, переезжающими в дом-новостройку в городе Высоковск. Здесь благоустроенные квартиры получили 239 человек, переселяемые из 84 жилых помещений площадью 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

В новом доме на улице Физкультурной квартиры предоставлены 67 жителям, расселяемым из 23 жилых помещений площадью более тысячи квадратных метров. С новоселами также заключены договора социального найма и мены.

В 2016-2018 годах в рамках государственной программы в городском округе Клин переселено 219 человек из 106 жилых помещений площадью свыше 4,1 тысячи квадратных метров.

«В 2020 году планируется переселить 269 граждан из 110 аварийных жилых помещений площадью более 5,7 тысячи квадратных метров», — отметил Тагиев.