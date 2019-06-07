РИАМО - 7 июн. 77 маршрутов автобусного перевозчика акционерного общества «Мострансавто» будут ходить в летний сезон до пляжей с востребованными у местных жителей водоемов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Пляжные» маршруты обслуживает ряд филиалов, например, Раменское ПАТП, Можайское ПАТП, Автоколонна №1792 города Клин и Солнечногорское ПАТП. С помощью этих автобусов пассажиры смогут добраться до таких частопосещаемых мест для купания, как озеро Сенеж, Рузского водохранилища, реки Сестра и Ока.

«Больше всего маршрутов до пляжей, свыше 40, в Коломенском филиале предприятия. Например, приехать на пляж реки Оки можно на автобусах №5 «станция Старая Коломна – Щуровская больница», №6 «станция Старая Коломна – Поляны», №11 «станция Старая Коломна–Санаторий» и других», — говорится в сообщении.

Много «пляжных» маршрутов обслуживает и Раменский филиал: до озера «Белое» можно добраться на автобусах следующих по маршрутам №6 «Раменское (Автовокзал) – Марково» и №25 «Раменское (платформа Фабричная) – Марково», остановка «Белозериха».

До озера Гидра можно доехать воспользовавшись маршрутами №8 «Холодово – Совхоз», №3 «Роддом – ЦРБ», №2 «Платформа Фабричная – Совхоз», №49 «Раменское (платформа Фабричная) – Заболотье», №424 «Станция Раменское – метро Котельники», №39 «Раменское – аэропорт Быково» – здесь на пути следования автобусов есть сразу несколько остановок, которые приведут к водоему.