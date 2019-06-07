РИАМО - 7 июн. Впервые за историю фестиваля исторической реконструкции «Времена и Эпохи», который пройдет в Москве, выберут площадку-победителя, для голосования специально разработали мобильное приложение с информацией об экспонатах и аудиогидом, говорится в сообщении организационного комитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В рамках этой масштабной экспозиции, которая пройдет по 16 июня, 40 реконструкторов со всего мира продемонстрируют исторические периоды от Древнего Рима до Первой Мировой, от Средневековья до советских времен.

«Возможность выбрать лучшую площадку фестиваля «Времена и Эпохи» – новинка этого года! Участники – реконструкторы со всего мира - решили побороться за звание лучших из лучших и подошли к этому вопросу очень серьезно. Все без исключения стараются сделать программу своих площадок как можно более интересной, увлекательной, аутентичной!» — говорится в сообщении.

Это приложение станет единственной платформой для голосования за понравившуюся площадку. После подсчета симпатий представители площадки-фаворита получат памятную награду – Кубок победителей.

Чтобы сориентироваться в экспозиции, разработчики приложения вложили в него подробное описание каждой площадки и аудиогид. Также с помощью него можно будет понять, какая площадка на данный момент находится поблизости.