РИАМО - 7 июн. В формировании цифровой экономики важно перейти от слов к делу, нужно развивать взаимодействие федеральных ведомств, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках секции «Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы» на ПМЭФ.

Делегация Московской области принимает активное участие в работе Петербургского международного экономического форума, который проходит 6-8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития.

«Все всегда за цифровую экономику . Но пора понять, что без политической воли каждого руководителя ничего не летает. Если вы хотите построить завод или фабрику, вам нужно получить 28 разрешений. Мы говорим, давайте примем закон (и упростим процесс - ред.), нам говорят «нет». Обсуждать, как это важно, - это тратить время. Я хочу пожелать всем, чтобы у первых лиц ведомств (была политическая воля - ред.)», - сказал Воробьев.

Он отметил, что пока для полноценного перехода к цифровой экономике не хватает законодательной базы, необходимо менять нормы и подзаконные акты, в частности, в процессе взаимодействия таких федеральных ведомств, как Роснедра, Роспотребнадзор, Росреестр.

Также глава Подмосковья пригласил всех участников секции осмотреть центр управления регионом в доме правительства Московской области.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак рассказал, что для актуализации законодательства в сфере цифровой экономики необходимо принять около 70 законопроектов.