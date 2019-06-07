РИАМО - 7 июн. В столице из городского бюджета ежегодно выделяется около 50 миллиардов рублей на поддержку малообеспеченных, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, в городе более чем в два раза выросло число многодетных семей, сообщил руководитель департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Петросян.

«Задача города - поддерживать семьи с детьми. В первую очередь малообеспеченные семьи, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. На эти цели ежегодно из бюджета города Москвы выделяется около 50 миллиардов рублей. Это социальные выплаты, социальные услуги и организация адресно-социальной помощи», - сказал Петросян в эфире телеканала «Москва 24».

Большим достижением Москвы Петросян назвал увеличение более чем в два раза числа многодетных семей. На сегодняшний день в столице около 148 тысяч семей, в которых воспитываются 374 тысячи детей.