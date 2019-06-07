РИАМО – 7 июн. Около 70 законопроектов нужно принять для актуализации законодательства в сфере цифровой экономики, на повестке дня стоит тема удостоверяющих центров, сообщил заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

«Самая главная проблема - отсутствие четко сформулированной законодательной базы. У нас порядка 70 законопроектов должны принять, из которых чуть более десятка находится в высокой степени готовности, на выходе из правительства. Это задача номер один. У нас уже подготовлен пакет законопроектов, который будет вноситься. Это закон об электронно-цифровой подписи, цифровых профилях и электронной трудовой книжке», - сказал Турчак на секции «Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы» на ПМЭФ.

Он отметил, что на повестке дня стоит тема удостоверяющих центров, необходимо проводить санацию, чтобы защитить граждан и бизнес, которые получат там электронную подпись, но при этом важно не допустить монополизации этого процесса.

Петербургский международный экономический форум открылся 6 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития.