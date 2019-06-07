РИАМО - 7 июня. Электрички Ярославского направления не будут ходить с 8 по 9 июня на таких участках, как Щелково-Москва, Москва-Пушкино, Москва-Фрязино, Александров-Москва, Сергиев Посад-Москва, Красноармейск-Москва из-за развития железнодорожной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Время отправления и прибытия некоторых электропоездов, а также изменение количества остановок в ряде маршрутов введут из-за проведения масштабных работ по развитию железнодорожной инфраструктуры. В большинстве случаев поезда пройдут мимо платформ Москва-3, Маленковская, Яуза и Северянин.

«Пассажиры, которые отправляются от платформ Москва – 3, Маленковская и Яуза в область, могут доехать по действующему проездному документу до Ярославского вокзала и пересесть на электропоезд, следующий до нужной станции. Кроме того, с остановочного пункта Маленковская можно добраться до Ярославского вокзала с помощью метро», — говорится в сообщении.

Пассажиры платформы Северянин смогут воспользоваться компенсационными автобусами. Их запустят от платформы Северянин до платформы Лосиноостровская с 18:40 до 23:25. Автобусы будут отправляться от Северянина каждые 15 минут. Обращаем внимание, что пассажирские перевозки будут организованы только по маршруту Северянин – Лосиноостровская.

Центральная пригородная пассажирская компания попросила пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок. Расписание движения пригородных поездов можно посмотреть на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.