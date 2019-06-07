РИАМО - 7 июн. Подмосковье является одним из лидеров в создании цифровой экономики и может делиться опытом с другими субъектами РФ, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на секции «Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы» на ПМЭФ.

«Одна из лучших систем построена в Московской области. Андрей Юрьевич может об этом рассказать. Опыт Московской области показывает, что <…> 70% вопросов граждан могут быть решены очень быстро», - сказал Кириенко, открывая секцию.

Он отметил, что это вопрос конкурентоспособности и повышения уровня жизни людей. При этом многое в этой работе зависит от глав регионов.

«Начинается конкуренция за потенциал цифровой экономки в регионах не с денег. Часто звучит: Москва, Московская область богатые, поэтому они могут вкладывать, а мы нет. Могу сказать, что, если не использовать потенциал цифровой экономики, это значит - откладывать навсегда», - заключил Кириенко.

Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области. Всего регион планирует подписать на форуме более 30 соглашений, реализация которых предполагает создание около 18 тысяч новых рабочих мест. Всего с 2014 года правительством Московской области на ПМЭФ подписаны 59 соглашений, 39 из них – инвестиционные.