РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июн. Свыше 20 педагогам детских школ искусств (ДШИ) Балашихи вручили благодарности управления культуры администрации горокруга по итогам работы за 2018-2019 учебный год в ходе научно-практической конференции «Учитель XXI века», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе»

На мероприятие, которое состоялось в пятницу в Детской школе искусств №1 имени Г.В. Свиридова собрались преподаватели восьми детских школ искусств города. На конференции они проанализировали вопросы и проблемы, которые нужно реализовать в будущем учебном году и новом творческом сезоне. В их числе - реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ, введение профессиональных стандартов, проведение конкурсов и мастер-классов, и многое другое.

«Сегодня на традиционной научно практической конференции «Учитель XXI века» мы вручаем благодарности управления культуры администрации Балашихи более чем 20 педагогам детских школ искусств за достигнутые творческие профессиональные результаты деятельности в 2018-2019 году. Но это лишь часть наград, которые наши коллеги получили в этом году. Хотя главными наградами для каждого педагога являются дипломы и премии их учеников, ставших лауреатами и победителями областных, российских и международных конкурсов», - сказала заместитель начальника управления культуры администрации Балашихи Марина Чернова.

Она поздравила всех с окончанием учебного года, завершением творческого сезона и пожелала здоровья, хорошего отдыха, смелых шагов и творческих успехов в новом учебном году.

«Мы с вами держим в рейтинге Московской области два самых высоких конкурса, которые проходят в Балашихе - Российский конкурс имени Георгия Свиридова и международный фестиваль-конкурс «Славянские встречи», в котором можно себя проявить во всех специальностях», - пояснила Чернова.

По ее словам, перечень достижений и побед значителен, и он у всех на виду, ни одно крупное городское мероприятие не проходит без участия воспитанников и преподавателей ДШИ. Но для поддержания и развития системы необходимо и дальше выстраивать стратегию действий руководителей всей отрасли и самой системы дополнительного образования: это и рейтинг учреждений, проведение и участие в знаковых конкурсах.

В ходе мероприятия участники конференции обсудили реализацию новых творческих проектов, новых подходов в обучении и воспитании юных музыкантов, художников и танцоров.