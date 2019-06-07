РИАМО - 7 июн. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области выявило нарушения при проверке качества предоставления услуг, связанные с организацией гарантированного питания граждан в Уваровской участковой больнице, которая находится в Можайском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В ходе мониторинга в учреждении выявлены многочисленные несоответствия требованиям условий контракта, СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 августа 2003 года №330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» и технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», - отметил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Он добавил, что по итогам мониторинга подготовлены рекомендации, которые будут направлены в министерство здравоохранения Московской области.

Ранее пресс-служба областного Минпотребрынка сообщала, что в Подмосковье разработали комплекс типовой документации на питание для детских лагерей. В течение июня ведомство планирует провести в лагерях выездной мониторинг качества оказания услуг, связанных с организацией питания.