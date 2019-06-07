РИАМО - 7 июн. Власти Подмосковья системно работают над поручением президента РФ по цифровизации экономики, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас работает ЦУР (центр управления регионом - ред.), убирается чиновник как лишнее звено в современном мире, решения принимаются на основании четко прописанного алгоритма. Воплощение всех этих процедур влечет новых инвесторов, новые рабочие места, новые налоговые отчисления, ведет к успеху», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что цифровая экономика является данностью в глобальном мире.

«Завершающая секция на форуме будет посвящена цифровой экономике. Мы не только говорим, но и много делаем - нужно менять устаревшие правила, менять законы. В XXI веке совсем другие скорости. Все препоны из прошлого ограничивают. Это главная задача - сделать жизнь человека удобной», - заключил Воробьев.

Делегация Московской области принимает активное участие в работе Петербургского международного экономического форума. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Программа ПМЭФ состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек — прежде всего».