РИАМО - 7 июн. Подмосковье продолжит бороться за лидерство в национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, каждый год региону необходимо доказывать соответствие самым высоким стандартам инвестиционной привлекательности, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Московская область в 2019 году заняла седьмое место в ежегодном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ), улучшив свою позицию на два пункта по сравнению с прошлым годом. Рейтинг формируется по 44 показателям. В его составлении приняли участие около 400 тысяч респондентов.

«Седьмое место - это очень высокое место . Конечно, мы будем бороться дальше за лидерство. Каждый год ты должен доказывать, что соответствуешь самым высоким стандартам инвестиционной привлекательности», - сказал Воробьев журналистам.

Делегация Московской области принимает активное участие в работе Петербургского международного экономического форума, который открылся в Северной столице 6 июня. На полях форума Подмосковье планирует подписать более 30 соглашений и презентовать инвестиционный потенциал.