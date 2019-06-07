РИАМО - 7 июн. Врачи из Орехово-Зуевской Центральной городской больницы спасли от слепоты мужчину, которому во время рубки дров большая щепка нанесла проникающее ранение, ему предстоит определить перспективы дальнейшего восстановления в московском институте глазных болезней, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина 56-ти лет поступил в отделение этого лечебного учреждения с бытовой травмой правого глаза, которую он получил, когда рубил дрова. Большая щепка нанесла проникающее ранение с выпадением внутренних оболочек глаза.

«Проникающие травмы глаз относятся к тяжелым травмам органа зрения, поскольку нередко сопровождаются инфицированием, ранением и выпадением внутренних структур глаза. В таком случае восстановление зрения зависит от того, насколько быстро и качественно была оказана медицинская помощь», — рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Врачи сделали первичную хирургическую обработку раны роговицы, восстановили анатомическую целостность глаза и ликвидировали входные ворота инфекции. Руководил всей операцией врач-офтальмолог Фарит Сафин, его опыт работы насчитывает 19 лет, ежемесячно в стенах отделения микрохирургии глаза он проводит полсотни операций.

Специалисты отмечают улучшение состояния пациента. Чтобы определить перспективу реабилитация поврежденного органа мужчину направят в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца» в Москве. Грамотные действия врачей Орехово-Зуевской больницы позволили рассчитывать на перспективы полного восстановления зрения.