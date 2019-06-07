РИАМО - 7 июн. В Подмосковье подготовят новую дорожную карту по созданию благоприятного инвестиционного климата, регион сотрудничает с федеральными ведомствами, прокуратурой, МВД, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Северной столице 6-8 июня проходит Петербургский международный экономический форум.

«Мы уже сейчас на первом инвестчасе будем рассматривать новую дорожную карту - что еще нужно сделать для бизнеса, где еще надо добавить в работе, что изменить в том числе в сфере контрольно-надзорной деятельности, что является во многом барьером», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что регион сотрудничает с федеральными ведомствами, прокуратурой, МВД.

«Везде нужно развязывать узлы, которые мешают, и карабкаться дальше вверх», - заключил Воробьев.

Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области. Всего регион планирует подписать на форуме более 30 соглашений, реализация которых предполагает создание около 18 тысяч новых рабочих мест. Всего с 2014 года правительством Московской области на ПМЭФ подписаны 59 соглашений, 39 из них – инвестиционные.