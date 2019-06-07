РИАМО - 7 июн. Красногорск стал лидером по объему ввода жилья в эксплуатацию в Подмосковье в мае, на втором месте Одинцово, на третьем – Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Всего за май текущего года введены 40 домов, среди которых были проблемные дома Urban Group. В совокупности это около 10 тысяч квартир общей площадью 500 тысяч квадратных метров.

«В мае текущего года 105 тысяч квадратных метров жилья было введено в городском округе Красногорск, всего 2278 квартир. В Одинцове ввели шесть домов площадью 98 тысяч квадратных метров, это почти 1,8 тысячи квартир», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Замыкает тройку лидеров по вводу многоквартирных домов – Солнечногорск. В городском округе введены три дома, где 1224 квартиры.