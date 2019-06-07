РИАМО - 7 июн. Санитарный вертолет эвакуировал в московскую больницу мотоциклиста, который пострадал в дорожной аварии на Калужском шоссе, до больницы его сопровождала авиамедицинская бригада, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на Калужское шоссе в район поселка Десна, где произошло ДТП. По словам очевидцев, столкнулись мотоциклист и автомобиль. Мотоциклиста эвакуировали вертолетом», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до больницы пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.