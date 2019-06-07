РИАМО - 7 июн. Сокращение маршрутов, отмену или изменение времени прибытия поездов ввели с 7 по 8 июня на Казанском железнодорожном направлении в связи с проведением путевых работ на участке Овражки-Гжель, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работы организованы преимущественно в дневное непиковое время. В пятницу и субботу из расписания выведут несколько электропоездов, курсирующих на участках Москва (Казанский вокзал) - Куровская; Куровская - Егорьевск-2; Куровская – Черусти, Черусти-Москва (Казанский вокзал), Куровская-Воскресенск, Москва (Казанский вокзал) – Шатура, Воскресенск – Егорьевск-2», — говорится в сообщении.

Центральная пригородная пассажирская компания попросила пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок. Расписание движения пригородных поездов можно посмотреть на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.