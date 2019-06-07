РИАМО - 7 июн. В Московской областной детской больнице появился кабинет клинического психолога, к детскому психологу обращаются чаще всего с внутрисемейными конфликтами, недопониманием между детьми и родителями, между братьями и сестрами, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«У детей в разные периоды их жизни возникают проблемы, которые они не в состоянии решить самостоятельно. В таких случаях родителям необходимо обращаться за консультацией к специалисту», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что кабинет детского психолога в областной детской больнице создан для оказания немедицинской помощи пациентам, которые в ней нуждаются, а также членам их семей. После консультации родители получают заключение и рекомендации врача.

Матвеев подчеркнул, что к детскому психологу обращаются чаще всего с внутрисемейными конфликтами, недопониманием между детьми и родителями, между братьями и сестрами, когда у ребенка проявляются какие-то неврозы, страхи, тревожность, проблемы с адаптацией к детскому саду и школе, отсутствие мотивации, трудности в общении с воспитателями и учителями, нежелание дружить со сверстниками, проблемы с профориентацией.

С 1 июня в Московский областной детской больнице начало работу неврологическое отделение. Для лечения и реабилитации маленьких пациентов в учреждении созданы необходимые условия: современное оборудование, кабинеты физиотерапии, гала-камера, зал механотерапии.