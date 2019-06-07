РИАМО - 7 июн. Расписание прибытия поездов Ярославского направления изменится с 7 по 8 июня в связи с развитием железнодорожной инфраструктуры, Центральная пригородная пассажирская компания предложила альтернативные способы проезда до нужной станции, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Обращаем внимание, что с 18:50 7 июня по 15:30 8 июня отменяется остановка всех электропоездов, следующих из Москвы, на платформах Маленковская и Лось», — говорится в сообщении.

От платформы Маленковская в область можно доехать по действующему проездному документу до Ярославского вокзала или платформы Москва-3 и пересесть на электропоезд в обратную сторону, следующий до нужной станции. Кроме того, от платформы Маленковская можно добраться до Ярославского вокзала с помощью метро.

Если нужно проехать до платформы Маленковская, можно доехать от Ярославского вокзала или Москвы-3 до Яузы и пересесть на электропоезд, направляющийся в Москву.

Если нужно проехать от платформы Лось в область, можно доехать по действующему проездному документу до станции Лосиноостровская и пересесть на электропоезд, следующий до нужной станции.

Если нужно проехать от Ярославского вокзала, Москвы-3, Яузы и Северянина до платформы Лось, можно доехать до Перловской и пересесть на электропоезд, направляющийся в сторону Москвы.

Центральная пригородная пассажирская компания попросила пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок и напомнила: ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.