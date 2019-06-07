РИАМО - 7 июн. В Подольском роддоме врачи на двух новых аппарата УЗИ экспертного класса ежедневно проводят порядка 100 исследований, оборудование было закуплено по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья» в конце прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Аппаратура поступила в женскую консультацию и в отделение перенатального скрининга.

«В день на новых аппаратах УЗИ врачи выполняют порядка 100 процедур - проводятся скрининговые замеры плода, вплоть до измерений размеров почек, сердца, сосудов, которые необходимы для выявления порока, также гинекологические исследования органов малого таза, выявление патологии, развитие новообразований. Оператор может легко контролировать предложенные системой результаты, корректировать их в ручном режиме», - отмечается в материале.

Новое оборудование позволяет достигнуть идеального изображения, быстро провести исследование пациентов в тяжелом состоянии и, сохранив все исходные данные, проводить анализ и измерения. Это сокращает время взаимодействия и не ограничивает возможности постановки диагноза.

«Оснащение подмосковных медучреждений современным оборудованием — одна из наших приоритетных задач. В этом году на закупку новой медицинской техники в Подмосковье выделено порядка 9 миллиардов рублей», - добавил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.