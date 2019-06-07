РИАМО - 7 июн. Расследование уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков, взято на личный контроль начальником столичного главка МВД Олегом Барановым, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Голунова задержали 6 июня. При личном досмотре у него были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом. По месту проживания задержанного также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, весы. Изъятое при личном досмотре является наркотическим средством – метилэфедроном массой около четырех граммов.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело <…>. Расследование указанного уголовного дела взято на личный контроль начальником ГУ МВД России по Москве О.А. Барановым», – говорится в сообщении.

Задержанный был направлен на медицинское освидетельствование, в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако, сделать срезы ногтевых пластин он отказался, отмечается в материале.

Восемь из девяти фотографий, опубликованных МВД после задержания корреспондента, были сделаны не в его квартире, добавляется на сайте.

«Считаем необходимым уточнить, что прилагаемая ниже фотография сделана при проведении обследования жилища задержанного. Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный», –говорится в материале.

В официальном заявлении генерального директора «Медузы» Галины Тимченко и главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова утверждается, что Голунов невиновен и его преследуют из-за журналистской деятельности.