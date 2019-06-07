РИАМО - 7 июн. На ПМЭФ - 2019 министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан, генеральный директор аэропорта «Домодедово» Игорь Борисов и представитель управляющей компании «Собор» Юлия Лукьянчук подписали соглашение о взаимодействии, предусматривающее строительство отеля под брендом Holiday Inn в Аэротрополисе («Домодедово»), говорится в сообщении пресс-службы Мининвестиций Подмосковья.

Как отметил Ан, в рамках проекта будет возведен гостиничный комплекс на 148 номеров, срок окончания строительства - IV квартал 2020 года. Объем инвестиций составит около 1 миллиарда рублей, будет создано не менее 50 рабочих мест.

«Аэротрополисы – это новый тип территориальных образований, предполагающий создание глобального авиахаба с обслуживающей инфраструктурой, гостиницами, бизнес-центрами, парками, жилыми зданиями, промышленными зонами, торгово-развлекательными центрами и другими объектами. Это новый опыт не только для России, но и для всего мира, где насчитывается порядка тринадцати подобных проектов», — сказал Ан.

Он добавил, что домодедовский Аэротрополис один из крупнейших, под него зарезервировано более 16 тысяч гектаров земли.

«Освоение потенциала прилегающей к аэропорту «Домодедово» территории, помимо обеспечения роста налоговых поступлений в региональный бюджет, будет способствовать укреплению инвестиционного потенциала и экономики Московской области, развитию деловой активности в регионе», — отметил Ан.

Министерство инвестиций и инноваций Московской области будет оказывать проекту консультационную и методическую помощь.

Среди планируемых мер поддержки проекта - налоговые льготы в рамках статьи 26.15 постановления правительства Московской области №757, компенсация процентной ставки по кредиту, а также субсидия на инженерную инфраструктуру.

Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области.