РИАМО - 7 июн. В Жуковскую городскую клиническую больницу поступили сразу четыре новых медицинских аппарата: два комплекта суточного мониторирования ЭКГ и два анализатора крови, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Кадриомониторы уже начали работу в кардиологическом отделении, остальные приборы будут работать в отделении БРИТ - интенсивной терапии, и клинической лаборатории. Все приборы будут использованы для более точных медицинских исследований и оперативного анализа состояния больных», - рассказала главный врач Жуковской больницы Лилия Бусыгина.

В основе успешного лечения заболеваний лежит своевременная и правильная диагностика. Выявить заболевание на ранней стадии позволяют диспансеризация и профосмотры.

«Забота о себе начинается с внимательного отношения к собственному здоровью. Только с начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли более 800 тысяч человек. Я призываю всех жителей своевременно проверять собственное здоровье. И при появлении симптомов не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам», - добавил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.