РИАМО - 7 июн. В гинекологическое отделение Солнечногорской ЦРБ была госпитализирована 19-летняя пациентка с гигантской опухолью яичника, благодаря оперативному вмешательству врачей девушке удалось ее удалить и сохранить репродуктивные органы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения.

Ранее девушка проходила медикаментозное лечение, однако оно не показало свою эффективность - предпринятые попытки оказались безуспешными.

«Врачи Солнечногорской больницы провели консилиум, было принято решение провести оперативное лечение в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Лапароскопическим методом — через небольшие проколы — пациентке удалили гигантскую опухоль яичника размером 10 сантиметров», — отмечается в материале.

Кроме того, врачам удалось сохранить пораженный орган. Таким образом, у девушки полностью восстановлены репродуктивные функции. Спустя несколько дней после операции девушка была выписана домой.

«Малоинвазивная методика набирает обороты в Подмосковье. Это хирургическое вмешательство, которое врачи выполняют без разрезов, через небольшие проколы. Главное преимущество подобных операций — это минимальный риск возникновения осложнений, короткий срок реабилитации пациента. С каждым годом число малоинвазивных вмешательств, проводимых нашими специалистами, в регионе увеличивается», — добавил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.