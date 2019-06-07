РИАМО - 7 июн. С начала года в Московской области было организовано 169 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, по результатам которых организовано временное трудоустройство 380 безработных граждан, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Также на условиях временной занятости были трудоустроены в свободное от учебы время 3410 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет», – прокомментировала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Специалисты центров занятости населения оказывают консультативную помощь по вопросам занятости, переобучения и самопрезентации на рынке труда. В основном ярмарки проходят на площадках центров занятости населения и в образовательных организациях.

«Ярмарка вакансий – это территория, где посетители могут непосредственно пообщаться с работодателями, пройти предварительное собеседование, заполнить и оставить у работодателей анкеты и резюме», – отмечается в материале.

По состоянию на 31 мая 2019 года в службе занятости населения Подмосковья состояли на учете 32,5 тысячи граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве (104% к показателю 2018 года), в том числе 22,1 тысячи человек (110% к показателю 2018 года) – официально признаны безработными.