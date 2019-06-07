РИАМО – 7 июн. Подмосковным пенсионерам с 10 июня станут доступны бесплатные занятия в центрах социального обслуживания, сообщила в пятницу журналистам министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«За 2018 год в наши центры социального обслуживания пришло на занятия почти 16 тысяч граждан. Мы понимаем, что их было не так много потому, что раньше эта услуга была платной. Начиная с 10 июня все наши занятия, во всех наших центрах будут абсолютно бесплатными», - сказала Фаевская.

Она добавила, что министерством был разработан специальный стандарт по каждому занятию, а также в приложении для смартфонов «Мобильный центр социальных услуг» можно в онлайн-режиме записаться на курсы.

«Если количество граждан, которые к нам придут, увеличатся в два раза, то мы точно справимся. Если жителей будет еще больше, то мы будем выстраивать график посещения», - заявила Фаевская.

Она отметила, что на портале «Добродел» было проведено голосование среди жителей, в котором приняли участие около 20 тысяч жителей, они и выбрали самые популярные занятия для пожилых, в том числе в лидерах оказалась скандинавская ходьбы.

По ее словам, по итогам занятий в рамках программы поддержки активного образа жизни для граждан старшего возраста проведут 11 мероприятий.