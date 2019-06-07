РИАМО - 7 июн. На территории Московской области сегодня расположены 14 детских домов, два из них в нынешнем году планируют закрыть, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«На территории Московской области восемь домов ребенка. В прошлом году было 15 детских домов, в этом году 14. Еще два планируются закрыть в этом году», – сказала Мишонова журналистам.

Она добавила, что в Подмосковье насчитывается более 25 тысяч детей сирот или оставшихся без попечения родителей, из них только 900 находятся в соцучреждениях, а все остальные живут в приемных семьях.

С начала года в Московской области собственное жилье получили уже 100 детей-сирот. Всего до конца 2019 года в регионе обеспечат жильем 734 человека.