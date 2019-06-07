РИАМО - 7 июн. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области завершил проверку строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Дмитровский Погост городского округа Шатура, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Объект строится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного и муниципального бюджетов.

«В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы и монтаж внутренних инженерных сетей», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Заказчиком объекта выступает администрация городского округа Шатура. Застройщик планирует завершить строительство в августе 2019 года.

Площадь здания составит 2417 квадратных метров. В двухэтажном комплексе будут располагаться универсальный зал, зал единоборств, тренажерный зал, тренерские, кабинет врача, а также административные и технические помещения. Пропускная способность ФОКа составит 54 человека.