РИАМО – 7 июн. Президент России Владимир Путин поручил ускорить цифровизацию государственного управления в стране для повышения эффективности работы на данном направлении.

«Нам необходимо в самые сжатые сроки обеспечить трансформацию системы госуправления на основе цифровых технологий, таким образом повысить эффективность всех уровней управляя государственной власти, скорость и качество принятия решений», – сказал Путин в пятницу на пленарном заседании «Формируя повестку устойчивого развития» на ПМЭФ-2019.

Он отметил, что правительство и представители региональной власти должны представить под отчет конкретный план действий.

В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Программа ПМЭФ в 2019 году состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек — прежде всего».

В работе форума участвуют делегации иностранных государств, страной-гостем ПМЭФ-2019 стал Китай. Деловая программа включает бизнес-диалоги, сессию Мирового энергетического совета и Валдайского клуба, выставку-презентацию инвестиционного потенциала регионов РФ SPIEF Investment & Business Expo и другие мероприятия.