РИАМО – 7 июн. Власти России намерены развивать благоприятную деловую среду и продолжать либерализацию законодательства, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на пленарном заседании «Формируя повестку устойчивого развития» на ПМЭФ-2019.

«Благоприятная деловая среда. Мы будем последовательно продолжать эту работу. По ряду сервисов для бизнеса мы сравнялись или даже опережаем страны с сильными предпринимательскими традициями. Растет конкуренция регионов за инвестиции и проекты. Повысилась эффективность управленческих команд . Что касается отношения бизнеса и правоохранительных органов, логика заключается в дальнейшей либерализации законодательства, укреплении гарантий и прав собственности», – сказал Путин.

Президент поздравил победителей национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ, среди них Москва, Татарстан, Тюменская и Калужская область, Санкт-Петербург.

«При этом острых проблем, которые волнуют бизнес, еще достаточно. Это архаичность и избыточность мер контрольно-надзорной сферы, необоснованное вторжение правоохранительных органов в деловую среду», – подчеркнул президент.

По его словам, в стране запущена серьезная реформа в сфере контроля и надзора, в рамках которой должна быть сформирована четкая система требований, которая ограничит основания для внеплановых проверок.

«Уже в этом году должен быть запущен информационный сервис, который позволит объективно сопоставлять информацию по поверкам и оперативно реагировать на любые несоответствия», – заключил Путин.

Также в 2019 году будет запущена цифровая платформа, с помощью которой предприниматели смогут сообщать о незаконных действиях со стороны представителей правоохранительных органов.

В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития.