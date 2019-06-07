РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. В Подольске прошли межведомственные учения на электроподстанции, в ходе которых сотрудники отключали оборудование, а пожарные тушили условный пожар, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».



«Сегодня (7 июня - ред.) Подольским пожарно-спасательным гарнизоном совместно с оперативным персоналом ПС филиала «ПАО «МОЭСК» - «ЮЭС» на подстанции №61 ПС-110кВ Гулевская ГПС Подольского ПУВЭС провели пожарно-тактическое занятие по отработке и совершенствованию знаний и умений личного состава, необходимых при спасании людей и тушении пожаров на электроустановках. Также отработали вопросы охраны труда и техники безопасности и методов отключения электроустановок на объектах электроэнергетики», - говорится в сообщении.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме. Участники учений получили оценку «хорошо».



По легенде, из-за короткого замыкания произошло возгорание в здании подстанции, персонал объекта сообщил о случившемся в пожарную охрану. Оперативный персонал ПС филиала «ПАО «МОЭСК» - «ЮЭС» провел все мероприятия по технологическому отключению оборудования. Прибывшие на место огнеборцы оперативно ликвидировали условный пожар.