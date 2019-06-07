РИАМО - 7 июн. В жаркую погоду следует больше находиться в тени и носить головные уборы, а также пить больше жидкости, с 7 по 11 июля в Московской области ожидается аномальная жара, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

На 7 и 8 июня в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой вероятности пожаров и очень высокой температуры.

«В период с 7 по 11 июня по Московской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-9 градусов выше климатической нормы», - говорится в сообщении.

При сильной жаре рекомендуется избегать воздействия повышенной температуры. Жителям посоветовали носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, следует закрывать как можно больше поверхности кожи.

Передвигаться следует не спеша, необходимо чаще находиться в тени. В жару также не следует пить пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию). Снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду.

При появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом, принимая ее небольшими дозами (80-100 миллилитров), подолгу задерживая ее во рту, охладить тело, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ.

При отдыхе на пляже или у реки в жаркую погоду следует помнить о том, что температура воздуха на солнце может достигать плюс 50 градусов и выше. В то же время температура воды составляет плюс 22, 26 градусов. Таким образом, перепад температур составляет от 25 до 30 градусов.