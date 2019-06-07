РИАМО - 7 июн. Сотрудники служб жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья переведены на усиленный режим работы из-за установившейся жаркой погоды, так, в работе по поливу дворовых территорий населенных пунктов Московской области задействовано более 5 тысяч специалистов, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Силами сотрудников ЖКХ для устранения грязи и пыли проводится усиленная поливка внутридворовых территорий населенных пунктов области. В связи с жарой под особым вниманием специалистов поливка газонов, деревьев, кустов и цветников.

«В работе по поливу дворовых территорий населенных пунктов Московской области задействовано более 5 тысяч специалистов коммунальных служб и свыше 1 тысячи единиц спецтехники. Это делается для того, чтобы жители могли комфортнее переносить установившуюся аномальную жару», – сказал Пестов.

В работе в том числе задействована техника, закупленная и преданная в муниципальные образования по губернаторской программе с 2014 года. За это время уже передано в муниципальные образования свыше 1250 единиц коммунальной спецтехники.

В Московском регионе установилась непривычно жаркая погода – температура воздуха достигает 30,8 градуса. По прогнозам синоптиков, жара задержится надолго.