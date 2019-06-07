РИАМО – 7 июн. Власти России в ближайшие годы должны обеспечить гражданам среднеевропейский уровень жизни, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на пленарном заседании «Формируя повестку устойчивого развития» на ПМЭФ-2019.

В заседании участвовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, представители федеральной и региональной властей, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев, общественные деятели, деятели культуры, журналисты, спортсмены и члены иностранных делегаций.

«Наша задача в ближайшие годы не только войти в пятерку крупнейших экономик мира, но и выйти на среднеевропейский уровень по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучие людей», – сказал Путин.

Он отметил, что именно в этих целях были сформированы национальные программы. Основные направления – сокращение бедности, увеличение продолжительности жизни, образование и здравоохранение.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.