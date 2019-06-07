РИАМО - 7 июн. В подмосковном Воскресенске начали работать летние лагеря дневного пребывания на базе школ, также 85 воскресенских школьников отдохнут в Крымском детском оздоровительном лагере «Юность», говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

Летом, когда длятся самые большие в году каникулы, самое время помочь ребенку развить его творческие способности, приобщить к различным культурным и духовным ценностям. И делать это лучше всего через игры, развлекательные занятия, через общение. Работа лагерей дневного пребывания подходит для этих целей как нельзя лучше.

«С этой недели на базе воскресенских общеобразовательных школ начали работу 19 таких лагерей. Предполагается, что в течение лета в них с пользой отдохнут свыше тысячи юных воскресенцев. Каждый найдет занятие по душе, - кому-то нравится рисовать, другим – работа по дереву, а третьи занимаются спортом, учатся играть в шахматы или осваивают игру на ложках», — говорится в сообщении.

Родители могут быть спокойны за детей – все школьные помещения, которые задействованы летом, прошли проверку на соответствие установленным требованиям системы комплексной безопасности и процесса питания, которое, к слову, здесь двухразовое.

Кроме того, 85 воскресенских школьников отдохнут в Крымском детском оздоровительном лагере «Юность» (Евпатория), а 39 юношей и девушек – участники районных военно-патриотических объединений - с пользой проведут время в «Лагере настоящих героев», работающем в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».