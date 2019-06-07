РИАМО – 7 июн. Президент России Владимир Путин призвал госкомпании принять участие в подготовке современных высокопрофессиональных кадров, а также поручил развивать платформу «Россия - страна возможностей».

В Северной столице проходит Петербургский международный экономический форум.

«Россия обладает серьезными кадровыми и научными ресурсами. Предлагаю нашим компаниям с госучастием стать головными партнерами в развитии сквозных научно-технологических направлений, среди которых искусственный интеллект, портативные источники энергии, технологии для медицины, сельского хозяйства, и продвижении этих продуктов и услуг как на внутреннем, так и на внешних рынках», - сказал Путин.

Он отметил, что мировой рынок продуктов с использованием искусственного интеллекта к 2024 году вырастет почти в 17 раз. Россия подготовила национальную стратегию по работе в этом направлении, указ о запуске такой стратегии будет подписан в ближайшее время.

«Для новых профессий потребуются специалисты с новыми знаниями. Мы сформировали платформу «Россия - страна возможностей», направленную на личностный и профессиональный рост. Подобный кадровый проект по своему масштабу не имеет аналогов. Будем развивать эту систему и делать ее эффективнее и прозрачнее», - заключил Путин.

Ключевой темой Петербургского экономического форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области.