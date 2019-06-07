РИАМО - 7 июн. В Московской области около 2 миллионов человек получат социальную поддержку в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), компенсацию уже назначили 400 тысячам пенсионеров без льготного статуса, сообщила в пятницу журналистам министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«Меры социальной поддержки за обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Московской области получат в общей сложности около 2 миллионов человек», - сказала Фаевская.

Она напомнила, что с 1 января 2019 года отдельным категориям пенсионеров установлена дополнительная мера социальной поддержки - ежемесячная денежная компенсация расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами.

«На сегодняшний день у нас компенсация по твердым коммунальными отходам в беззаявительном характере из числа пенсионеров без льготного статуса назначена уже 400 тысячам граждан», - добавила Фаевская.

Она отметила, что граждане, которые в настоящее время не получили компенсацию по оплате за обращение с ТКО, должны до 1 июля обратиться в территориальные структурные подразделения министерства или МФЦ для назначения указанной компенсации.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор перерабатывается раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.