РИАМО - 7 июн. Подмосковный поселок Сельхозтехника в городском округе Луховицы попал в десятку лучших мест России для гастрономических путешествий в предстоящие выходные, там 15 июня состоится праздник «Луховицкий огурец», говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Сотрудники агентства подвели итоги, основываясь на анализе посещаемости и уникальности гастрономических событий, которые пройдут в июне текущего года.

«В первую десятку гастрономических и кулинарных событий начала лета входят фестиваль St. Petersburg Gourmet Days в Санкт-Петербурге, Фестиваль барбекю в Екатеринбурге, фестиваль рыбной кухни «Барабулька» в Феодосии (Крым), фестиваль напитков «АлтайФест» в Алтайском крае, Балаковский фестиваль клубники в Балаково (Саратовская область)», — говорится в сообщении.

В этот же список попал праздник «Луховицкий огурец». Он пройдет в поселке Сельхозтехника городского округа Луховицы. Организаторы приготовили для гостей карнавальное шествие, конкурс костюмов, дегустация и ярмарка огурцов, мастер-классы и выступление творческих коллективов. Обычно этот праздник собирает свыше двух тысяч человек.

В сообщении добавляется, что масштабные гастрономические мероприятия состоятся также в Тверской, Ярославской, Белгородской областях и в республике Коми.

Россияне смогут посетить фестиваль рыбного пирога «Черинянь гаж» в Печорском районе республики Коми, гастрофестиваль «У Пожарского в Торжке» в Торжке в Тверской области, фестиваль селедки «Царский посол» в Переславле-Залесском в Ярославской области и фестиваль «Клубничная страна» в Уразово Валуйском районе Белгородской области.

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