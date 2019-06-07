РИАМО - 7 июн. Сотрудники столичной Росгвардии задержали руфера, забравшегося на крышу башни «Федерация» в деловом комплексе «Москва-Сити», говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по городу Москве.

Молодой человек незаконным путем проник на крышу башни «Федерация». Сигнал о том, что на крыше здания находится неизвестный, поступил находившемуся недалеко от комплекса экипажу вневедомственной охраны.

«В результате принятых мер росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний москвич, который сообщил, что залез на крышу, чтобы пофотографировать. По словам молодого человека, он уже несколько лет занимается руферством», – говорится в сообщении.

В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили и изъяли: разводной ключ, отвертку, связку магнитных ключей для домофонов, а также фотоаппарат.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции.