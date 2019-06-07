РИАМО – 7 июн. Современная международная экономическая система находится в кризисе и может привести «к боям без правил всех против всех», сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Формируя повестку устойчивого развития» на ПМЭФ - 2019.

В заседании участвовали председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, представители федеральной и региональной властей, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев, общественные деятели, деятели культуры, журналисты, спортсмены, члены иностранных делегаций.

«Развитие России не может строиться вне глобального контекста, без соотнесения внутренней, национальной и мировой повесток. Рост глобальной экономики характеризуется положительным значением. Но, на наш взгляд, всем нам необходимо признать, что существующая модель международных экономических отношений, к сожалению, находится в кризисе», — сказал Путин.

Он добавил, что этот кризис носит всеобъемлющий характер, проблемы множатся, и они серьезнее и масштабнее, чем казалось прежде.

«Это путь к торговым войнам, к боям без правил всех против всех», - подчеркнул Путин.

Он отметил, что доверие между участниками мирового рынка подрывает несоответствие модели глобализации существующей реальности. При этом наблюдается рост неравенства между слоями населения, это приводит к росту миграции.

«Необходима гармонизация национальных экономических интересов во взаимодействии, конкуренции и сотрудничестве между странами. Процесс должен идти максимально открыто и демократично. Потребуются новые договоренности, которые не только прописаны, но и соблюдаются всеми. Суверенитет, право страны на собственный путь развития и ответственность не только за свою, но и за всеобщее развитие», - заключил Путин.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.