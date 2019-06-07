РИАМО - 7 июн. В Московской области почти каждый третий житель получает социальную поддержку, в регионе почти ежегодно появляются новые меры социальной поддержки, сообщила в пятницу журналистам министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«Почти каждый третий житель Московской области есть в нашей базе, который получает ту или поддержку», - сказала Фаевская.

Она отметила, что в Московской области почти ежегодно появляются новые меры социальной поддержки.

По ее словам, социальную поддержку в Подмосковье за счет средств областного и федерального бюджетов получают 109 категорий граждан, в том числе дополнительными мерами социальной поддержки охвачены около 500 тысяч федеральных льготников и более 700 миллионов граждан, не имеющих льготного статуса, но нуждающихся в социальной поддержке государства.