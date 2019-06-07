РИАМО - 7 июн. Дымное, или Париковое, дерево – Скумпия обыкновенная семейства Анакардиевых – расцвело в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», пышный листопадный кустарник словно обволакивает розовый дым, что видно за несколько десятков метров, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Полюбоваться на уникальное зрелище у Зеркального канала с единственными в России Плавучими садами для рыб можно в течение месяца. Площадка перед этим растением – излюбленное место для фото и селфи, в том числе и свадебных», – отмечается в материале.

Детальную информацию о Дымном дереве можно узнать на обзорных экскурсиях по цветущему саду и тропикам: 8 июня в 12:30, 14:30, 16:00, а также 9 июня в 13:00, 14:30, 16:00.

Родина Парикового дерева – юг Европы, Центральная Азия, Гималаи и север Китая. В России его начали культивировать еще с XVII века. Скумпия вырастает в высоту до 7 метров, почти не подвержена вредителям, легко переносит зиму и живет до 100 лет. В настоящее время Дымное дерево широко используют как декоративное садовое растение.

Скумпии хороши в срезке и подходят для составления зимних букетов. Кроме того, их листья служат сырьем для промышленного получения медицинского танина, обладающего вяжущим, противовоспалительным и антисептическим свойствами. В народной медицине скумпию используют наружно при кожных заболеваниях.

Кроме того, под открытым небом цветут пионы, садовый жасмин, американская акация, флоксы, рододендроны, краснокнижные орхидеи и многое другое.