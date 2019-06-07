РИАМО – 7 июн. Вытеснение компании Huawei с мирового рынка является примером экономической войны цифровой эпохи, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Формируя повестку устойчивого развития» на ПМЭФ- 2019.

В заседании участвовали председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, представители федеральной и региональной властей, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев, общественные деятели, деятели культуры, журналисты, спортсмены, члены иностранных делегаций.

«Государства, которые прежде проповедовали принципы свободной торговли, заговорили принципами торговых войн и санкций. Ситуация вокруг компании Huawei, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть из глобального рынка, это уже в некотором роде экономическая война наступающей цифровой эпохи», - сказал Путин.

Он отметил, что повсеместно вводятся прямые запреты на покупку высокотехнологичных активов, вводятся ограничения в образовании на прием студентов. Другим примером «выкручивания рук» является реакция ряда стран на «Северный поток -2».

Ранее США приняли решение внести Huawei в список компаний, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Американские власти полагают, что китайская компания передает сведения органам безопасности КНР.

Петербургский международный экономический форум открылся 6 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Программа ПМЭФ в 2019 году состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек — прежде всего».

В работе форума участвуют делегации иностранных государств, страной-гостем ПМЭФ-2019 стал Китай. Деловая программа включает бизнес-диалоги, сессию Мирового энергетического совета и Валдайского клуба, выставку-презентацию инвестиционного потенциала регионов РФ SPIEF Investment & Business Expo и другие мероприятия.