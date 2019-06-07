РИАМО - 7 июн. Правоохранители задержали еще трех участников массовой драки в подмосковном Красногорске, в которой убили бывшего спецназовца ГРУ Никиту Белянкина, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Следствием установлены все без исключения участники событий, произошедших возле одного из кафе в Красногорске. Следователи определят роль каждого из них в совершенных преступлениях и дадут принципиальную оценку их действиям. Сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте еще троих задержанных», – говорится в сообщении.

Четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу. Другие соучастники объявлены в розыск.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой зарезали 24-летнего Никиту Белянкина, попытавшийся разнять участников драки.

Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ и участвовал в боевых действиях в Сирии. СК возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве, которое расследует Главное следственное управление ведомства.