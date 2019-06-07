РИАМО - 7 июн. Главгосстройнадзор Подмосковья на этой неделе оштрафовал застройщиков за выявленные нарушения на 5,1 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Главгосстройнадзором 3-4 июня по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 5,109 миллиона рублей», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

За нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено 10 постановлений на 742 тысячи рублей, шесть постановлений на 1 миллион рублей за строительство без разрешения и четыре постановления на 62 тысячи рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод.

Кроме того, вынесено два постановления за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 200 тысяч рублей, а также 12 постановлений на 2,4 миллиона рублей вынесено за нарушение проектной декларации и информационной открытости, одно постановление на 5 тысяч рублей за нарушение в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков.

Также вынесено три постановления на 330 тысяч рублей за неисполнение законного предписания об устранении выявленных нарушений, четыре постановления на 200 тысяч рублей за непредставление документов в Главгосстройнадзор по запросу или представление недостоверных сведений, три постановления на 150 тысяч рублей за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС.

В отношении одной строительной компании вынесено постановление о прекращении производства по делу, десяти компаниям назначено наказание в виде предупреждения.