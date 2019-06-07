РИАМО - 7 июн. В центрах «Мои документы» уже месяц доступны 12 услуг департамента труда и социальной защиты населения, за это время москвичи обратились за ними около 11 тысяч раз, раньше эти услуги получали только в отделах соцзащиты, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Теперь в центрах «Мои документы» по удобному графику и без очередей можно оформить и получить удостоверения, свидетельства, справки о праве на льготы.

«Самым востребованным оказалось изменение сведений для получения социальной поддержки. За этой услугой москвичи обратились более девяти тысяч раз. Также горожане часто оформляли звание «Ветеран труда» и получали соответствующее удостоверение. Жителям столицы понравилось нововведение», - говорится в материале.

Так, москвичка Екатерина Жданова пришла в центр госуслуг района Выхино-Жулебино получить удостоверение ветерана труда. По ее словам, оформление заняло совсем немного времени, а ждать своей очереди пришлось меньше трех минут.

Центры госуслуг «Мои документы» есть в каждом районе Москвы. Они работают без выходных с 08:00 до 20:00. Флагманские офисы и Дворец госуслуг — с 10:00 до 22:00.

Посетители центров могут оформить за один визит несколько документов и воспользоваться дополнительными сервисами. Всего до конца июля в центры «Мои документы» планируется перевести более 70 услуг департамента труда и социальной защиты населения.