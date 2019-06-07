РИАМО - 7 июн. Московская канатная дорога досрочно возобновила работу после планового технического обслуживания, в пятницу она будет работать до 23:00, сообщается на сайте дороги.

«Московская канатная дорога открылась после планового технического обслуживания. Весь необходимый комплекс работ удалось завершить на день раньше запланированного срока», – говорится в сообщении.

В пятницу «канатка» будет работать с 13:00 до 23:00. С 8 июня канатная дорога на Воробьевых горах будет доступна для посетителей в обычном режиме.

Московскую канатную дорогу закрывали на техобслуживание 3 июня.

Канатная дорога в «Лужниках» открылась для пассажиров 27 ноября 2018 года. Всего на маршруте три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки). Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая.