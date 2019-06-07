РИАМО – 7 июн. Мэр столицы Сергей Собянин попросил полицию максимально объективно разобраться в деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, который был задержан после обнаружения у него наркотиков, сообщает «Интерфакс».

Голунова задержали 6 июня. При личном досмотре у него были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом. По месту проживания задержанного также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, весы. Изъятое при личном досмотре является наркотическим средством – метилэфедроном массой около четырех граммов.

«Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника столичного управления МВД Олега Баранова взять на личный контроль рассмотрение дела журналиста Ивана Голунова и «максимально объективно разобраться», — говорится в сообщении.

В отношении Голунова возбуждено уголовное дело.

В официальном заявлении генерального директора «Медузы» Галины Тимченко и главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова утверждается, что Голунов невиновен и его преследуют из-за журналистской деятельности.