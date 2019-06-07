РИАМО - 7 июн. Сотрудники Госадмтехнадзора проинспектировали 132 подмосковных пляжа по критериям чистоты и благоустройства, им в этом посодействовали представители МЧС, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

«С начала операции «Пляж-Береговая линия» инспекторы Госадмтехнадзора уже заставили устранить нарушения чистоты и порядка на 46 подмосковных пляжах», — сказал начальник ведомства Олег Баженов.

Он добавил, что большинство нарушений ликвидировали на территориях отдыха возле водоемов Коломны, Озер, Зарайска, Серебряных Прудов, Щелкова, Лосино-Петровского и Павловского Посада.

Сотрудники министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий проверили пляжи на безопасность, а Госадмтехнадзора – касательно чистоты и благоустройства.

Всего в регионе этим летом уже действуют 174 пляжные территории, из них 132 проверили представителями надзорных органов. В общей сложности в регионе планируют задействовать 195 мест отдыха у воды.

Инспекторы проверяют содержание территории в этих зонах – окошена ли трава, своевременно ли очищаются урны для мусора, а также как содержатся сооружения – раздевалки и спасательные станции.